Una Madre coraggio denuncia il figlio pirata della strada

Sorpassando dove non poteva ha centrato una moto su cui viaggiavano due ragazzi e poi è scappato senza prestare loro soccorso. Un impatto fortissimo: lo studente ventenne che guidava la due ruote se l’è cavata con una serie di contusioni, mentre al passeggero di 19 si è amputata la gamba destra ed è finito in arresto cardiaco. All’arrivo il 118, intorno all’una e mezza della notte, i soccorritori lo hanno rianimato e portato al Policlinico San Gerardo di Monza in gravissime condizioni, mentre il suo amico è stato portato al Niguarda di Milano. Il pirata della strada è stato però rintracciato dai Carabinieri della stazione di Arese. Si tratta di un 27enne di Paderno Dugnano, anche lui studente. E’ stata la madre a chiamare i carabinieri e raccontare cos’era successo. L’autista, che stava superando in una zona con la linea continua, è stato denunciato per lesioni personali stradali gravissime, fuga a seguito di incidente stradale e omissione di soccorso. (ANSA)



Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845