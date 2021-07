I candidati di Muovermi nelle liste di Forza Italia: Cristina Bernardini

“Vorrei regalare ai miei figli una città vivibile, rispettosa della sua storia e della sua identità, dove gli spazi siano al servizio delle esigenze dei cittadini che lavorano, assistono eventualmente i propri parenti, si dedicano ad una vita sociale. In libertà.” Questa l’introduzione di un’intervista appassionata a Cristina Bernardini, architetto 55enne, candidata al Consiglio Comunale per Muovermi- Lista Civica per Milano 2021. E può sembrare un programma ovvio, se “la moria” di Milano in questi anni di amministrazione Sala non presentasse un declino mai visto, un’incapacità di pianificazione del territorio e soprattutto della viabilità assurdamente realizzata.

L’architetto Bernardini, laureata in Pianificazione del Territorio, è persona preparata e attenta, spinta da esperienze personali e dalla conoscenza dei temi trattati “Sono figlia di commerciati e so quali oggi siano le loro difficoltà e i loro problemi. Sono entrata in modo attivo in politica dopo due episodi determinanti: una rissa in Centro mentre con mia figlia volevamo comprare un gelato, ma la sorveglianza non c’era e poi l’assenza totale di risposte alle mie lettere inviate a Granelli. Eppure i lavori della Metropolitana in via Argonne dove abito, hanno creato vari disguidi e, come una ciliegina sulla torta, una ciclabile che finisce contro un muro.”

C’è una sana rabbia e determinazione, unite a un’aspirazione alla libertà di movimento che come un fil rouge lega le sue osservazioni. “Vorrei eliminare gli ambiti di sosta perché è una forma di ghettizzazione, un modo per creare piccoli ghetti che imprigionano la libera circolazione: non posso neppure andare a trovare i miei genitori che abitano in un “ambito” diverso dal mio e non posso parcheggiare. Sono stratagemmi paralizzanti, semplicemente. Ma tutta la viabilità irrazionale messa in atto è punitiva per i cittadini, dai marciapiedi ristretti ai parcheggi aboliti, dal traffico ingestibile ai danni provocati ai commercianti”

E l’architetto che ama la sua città, osserva “L’arredo urbano è inesistente, ovunque elementi solo di disturbo e antiestetici spesso inutili e dimenticati, non un’armonia che rispetti l’identità e la grande e gloriosa storia di Milano. Le piazze di Urbanistica Tattica sono un tradimento in questo senso: Milano con la sua fiera austerità non ha bisogno di vernice colorata sull’asfalto dove far confluire piste o corsie ciclabili segnate a casaccio nel nome di una ideologia ambientalista che invece ha un unico scopo: fermare il libero movimento, creare caos ed essere un richiamo per i bivacchi solitamente di migranti. Sono solo d’intralcio, una strategia paralizzante, Trappole per i cittadini. Perché ciò che meraviglia senza giustificazione alcuna è l’ipocrisia con cui questa Giunta opera, lo spreco dei soldi dei cittadini. Ma Sala conosce le ragioni dell’Urbanistica Tattica? Perché è nata? Le piante sono state abbattute senza ritegno, spesso sostituite da alberelli in vasi di plastica: un orrore.”

La sensazione che ha fatto esplodere la candidata è quella di soffocamento in una città che non riconosce più, dove vorrebbe essere tra i protagonisti che ripensano e ridisegnano Milano con “armonia” e senza spreco di denaro pubblico. “Un’ultima osservazione. Non c’è una mente pensante in Comune: hanno conficcato nei marciapiedi migliaia di paletti di acciaio con un diametro di circa 10 centimetri e al costo di 100 euro ciascuno. Servono ad impedire che le auto invadano i marciapiedi. Sono un chiaro esempio di “arredo” orribile e di spreco del denaro pubblico.”