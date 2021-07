Due cani bagnino salvano una ragazza di 15 anni a Palinuro

Cani bagnino tra le onde per salvare una ragazza di 15 anni trascinata al largo dalla corrente. Igor e Luna sono i due labrador che ieri pomeriggio alle 17 a Palinuro, nel Cilento, si sono dati il cambio nel nuoto controcorrente per riuscire a portare a riva Ilenia, la ragazza che, mentre faceva il bagno con le amiche, è stata trascinata via dalla forte corrente. Luna, la giovane Labrador color miele è riuscita a raggiungerla per prima. Assieme al suo compagno di squadra umano l’hanno assicurata al baywatch e ha iniziato la difficile manovra di rientro. Nel frattempo, anche la seconda squadra li ha raggiunti. La ragazza ha potuto aggrapparsi a Igor fino alla battigia. La Scuola Italiana Cani Salvataggio è chiamata da anni a contribuire alla sicurezza balneare delle spiagge di Palinuro, sotto il coordinamento della Guardia Costiera e dell’Amministrazione comunale. In questo momento, nella località cilentana stanno operando 6 Unità Cinofile Sics, divise in 3 postazioni di sicurezza, dislocate sulla lunga e affollata spiaggia delle Saline. (AGI)

