Navigli, Bramati (Mun 5): ztl serale soluzione di facciata, visione ottusa

“Confermo la mia contrarietà a questo provvedimento, come già espressa con la delibera del Municipio 5 che motivava il parere negativo all’istituzione della ZTL. Una soluzione di facciata che accontenta qualcuno ma che scontenta i più, illudendo commercianti e cittadini di maggiore fruibilità dell’area. Rimane una visione della mobilità ottusa e senza uno sguardo d’insieme che consideri le diverse esigenze di movimento della città, dando le giuste alternative”. Lo ha dichiarato il presidente del Municipio 5, Alessandro Bramati.

“Si sono persi anni, la dichiarata volontà di integrare Via Ascanio Sforza nel sistema Darsena e Navigli si scontra con l’immobilità nell’affrontare le questioni connesse alla vivibilità della zona in tema di sicurezza, degrado e mancato decoro oltre a non prevedere nessuna riqualificazione urbana.”

Concludendo, il Presidente Bramati afferma: “Rispettando diverse sensibilità sul tema, non sono mai stato contrario a priori ad una pedonalizzazione su cui nel 2018 mi ero anche espresso invitando ad un percorso condiviso e che considerasse diversi aspetti. Non è stato fatto nulla ed oggi vogliono mettere una pezza che è peggio del buco che hanno creato.”

