Silvia Sardone (Lega): 28 immobili occupati, la sinistra coccola gli antagonisti

“Sono 28 gli immobili occupati abusivamente dai vari gruppi antagonisti presenti in città e coccolati dalla sinistra. Spazi che vengono sottratti ai milanesi per essere usati da centri sociali e anarchici per fare affari in nero, accogliere clandestini e pianificare scontri con le forze dell’ordine. In cinque casi si tratta di edifici di proprietà del Comune, come quello di via Esterle requisito dalla rete Noi ci siamo che ospita immigrati irregolari, il Macao di viale Molise, il Tempio del Futuro Perduto di via Nono, il Lume di via Veneto e il Cox 18 di via Conchetta.

Come mai la sinistra non alza un dito nemmeno se gli immobili occupati sono suoi? C’è qualche accordo non scritto con questi delinquenti di professione? Capiamo le vicinanze ideologiche ma ricordiamo alla giunta che le occupazioni abusive sono reati previsti dal codice penale”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega citando la risposta ad un’interrogazione da lei presentata.

“Tra i centri sociali milanesi troviamo sigle con precedenti poco edificanti, vedi il Cantiere, il Cuore in Gola, il Caab Barona, solo per citarne alcune, realtà che sono sempre in prima linea nelle manifestazioni di piazza, feroci oppositori degli sgomberi nelle case popolari, non così lontani dal racket degli alloggi occupati come emerso da diverse inchieste. E pensare che il Comune di Milano li aveva pure legittimati durante la pandemia consegnando loro pettorine col logo ufficiale dell’ente per fare consegne di cibo e farmaci che venivano stoccati in luoghi occupati. Le zone più colpite dalla piaga dell’abusivismo sono la 2 (7 centri sociali) e la 9 (5 centri sociali): stiano sereni i figli di papà che giocano a fare la rivoluzione, perché presto cambierà aria e i loro abusi finalmente avranno fine”.