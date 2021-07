Parco della Martesana: quando un po’ di civiltà?

Non è un’emergenza!?!? Io lo dico francamente per me è una dichiarazione di resa da parte delle istituzioni e delle autorità.

Gettiamo la spugna di fronte a tutto questo scempio?

Molti cittadini mi inviano questo genere di foto dal Parco della Martesana. Ed è così ogni santo giorno. È chiaro che c’è un problema enorme di educazione, di civiltà, di assenza totale di rispetto delle regole…..

Si può essere bianchi, rossi, blu, europei, asiatici, africani, americani…..ma le regole devono essere rispettate e una città e i suoi amministratori hanno il dovere di fare rispettare le regole.

In caso contrario si verifica un pericoloso cortocircuito….

A me tutto ciò provoca un senso profondo di rabbia, di vergogna….Sindaco Sala e assessori accoliti se ci siete….. battete un colpo!!