Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa 14 agosto 2021-14 agosto 2022

Un anno di iniziative per Giorgio Strehler Il sito giorgiostrehler.it Una nuova collana editoriale Una mostra Un ricco calendario di appuntamenti tra memoria e immaginazione del futuro Un festival internazionaleIn collaborazione con una fitta rete di istituzioni culturali della città, con la Media Partnership di Rai Cultura e l’alto patrocinio del Parlamento Europeo per la serata del 1° ottobre Il mio mestiere è raccontare storie Si apre il 14 agosto prossimo, giorno della nascita di Giorgio Strehler, il calendario delle celebrazioni che il Piccolo Teatro ha immaginato per ricordare il suo fondatore. Il programma prende il via dalla messa online di un sito internet a lui dedicato e si chiude, a distanza di un anno, il 14 agosto 2022, all’indomani di un’importante rassegna di spettacoli internazionali in presenza, che riporterà a Milano lo spirito dei grandi Festival del Teatro d’Europa, ai quali proprio Strehler aveva dato impulso. Nell’arco di tempo che intercorre tra queste due date è stata intessuta una fitta e ricca trama di appuntamenti tra mostre, testimonianze, spettacoli, incontri, pubblicazioni, approfondimenti, convegni e documentari, un palinsesto che disegna un quadro di collaborazioni e sintonie tra le realtà culturali della città con un respiro fortemente internazionale. Un anno per ricomporre e far nuovamente risuonare tutte le sfumature di una voce essenziale della scena culturale novecentesca, con uno sguardo particolare al suo lascito alle giovani generazioni: la cultura come cardine intorno al quale ruota ogni possibile ricostruzione di un tessuto sociale, ogni vera ridefinizione di un sistema identitario, ogni consapevole apertura a una concreta prospettiva futura.