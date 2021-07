Farmacie online, come acquistare medicinali su internet

Gli acquisti online sono diventati parte della nostra routine quotidiana. In pochi click possiamo acquistare ogni genere di prodotto, in qualsiasi parte del mondo, e riceverlo comodamente a casa in poco tempo. Tra gli acquisti sempre più diffusi su internet troviamo i medicinali, acquistabili su siti di farmacie online sempre più sicure e veloci. Un trend che è cresciuto nell’ultimo periodo, in parte complice la pandemia che ci ha costretti a casa, ma che in realtà si stava diffondendo ben prima.

Come accade in ogni settore, anche in campo farmaceutico è essenziale sapere come si acquistano questi prodotti online, come capire se una farmacia è affidabile e quando invece è bene diffidare.

Quali farmaci possiamo comprare online

Su internet possiamo acquistare solo determinate categorie di prodotti. Infatti, esistono alcuni farmaci per i quali la vendita online è vietata dal Ministero della Salute e sono quelli che richiedono la ricetta medica. Presso le farmacie online autorizzate sarà consentito acquistare i medicinali senza obbligo di ricetta medica, SOP (Standard Operating Procedure) e OTC (Over The Counter). I cosiddetti farmaci da banco, ovvero quelli da automedicazione che possono essere dispensati direttamente dal farmacista al paziente senza prescrizione medica.

Conoscere questa differenza è importante per comprendere quando si ha a che fare con una farmacia sicura. Se si trovano online farmaci che richiedono la ricetta significa che qualcosa non va ed è meglio cambiar sito. Probabilmente su questi siti non è presente il logo Europeo che certifica l’autorizzazione ministeriale per la vendita online di farmaci e dispositivi medici. Generalmente il logo rimanda alla scheda sul sito del Ministero della Salute e consente all’utente di accertarsi della sua autenticità.

Come si acquista un farmaco online?

Oggi è diventato davvero semplice acquistare un farmaco online. In parte questa semplicità è data da una maggiore consapevolezza e l’abitudine verso gli acquisti online in generale. Gli utenti sanno riconoscere un sito poco affidabile e sono abituati a cercare determinati servizi che rendono più sicuro lo shopping virtuale. Modalità di pagamento affidabili, servizio clienti dedicato, possibilità di reso, sono solo alcuni dei servizi che tutti noi ci aspettiamo di trovare all’interno di un ecommerce. Quando si parla di una e-pharma, diventa importante anche un altro servizio: il contatto diretto con gli operatori.

Quando ci rechiamo in una farmacia fisica, il contatto con un farmacista che ci guida all’acquisto e ci aiuta a trovare soluzioni specifiche ai nostri problemi, è davvero essenziale. Molto spesso non abbiamo il tempo di andare dal medico e per questo ci affidiamo al farmacista di fiducia che ha sempre la soluzione giusta al problema.

Trovare online la stessa disponibilità non ha prezzo. Oggi sono ancora poche le realtà che consentono di parlare in live con un vero e proprio farmacista. Non si tratta della classica chat, ma di una vera e propria conversazione con un operatore qualificato che ascolta il paziente e lo aiuta a trovare i prodotti in linea con le sue esigenze.

Allo stesso modo è indispensabile avere a che fare con un sito semplice e di facile intuizione. Quando un ecommerce è ben organizzato in categorie, acquistare un farmaco diventa davvero molto semplice. In pochi click si può ordinare ciò di cui si ha bisogno e riceverlo in pochi giorni a casa o in un punto di ritiro!