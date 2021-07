Euro 2020, risse in tutta Italia durante le feste improvvisate: a Milano 15 feriti, tre sono gravi

Risse e disordini in tutta Italia durante i festeggiamenti per la vittoria della dell’Italia agli Europei di calcio. A Milano 15 persone sono rimaste ferite, tre delle quali gravemente, in piazza Duomo. I tre ricoverati d’urgenza sono 20enni: due di loro sono arrivati in ospedale in codice rosso per lesioni varie, tra cui quelle da bombe carta. Durante la notte sono stati segnalati anche disordini e vandalismi in diversi punti della città. Nel cuore del capoluogo lombardo sono confluite circa 60mila persone per gioire della vittoria degli Azzurri a Wembley contro l’Inghilterra.

Nel Salernitano un ferito per scoppio petardo

E’ di due feriti non gravi, nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno, il bilancio dei festeggiamenti per Euro 2020. Si tratta di due uomini di origini africane: il primo rimasto ferito a causa di uno scoppio di un petardo, il secondo era in sella ad una bicicletta quando ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Entrambi sono stati soccorsi e ricoverati a Polla, nel Salernitano.

Genova, palpeggia una 18enne durante i festeggiamenti

La notte “azzurra” a Genova si è conclusa con un uomo denunciato per violenza sessuale e alcuni interventi del 118 per gente ubriaca. In piazza De Ferrari una ragazza di 18 anni è stata palpeggiata da un cittadino pakistano di 34 anni, completamente ubriaco. A soccorrere la giovane diversi ragazzi che hanno inseguito l’uomo in attesa dell’intervento della polizia. Gli agenti lo hanno poi denunciato per violenza sessuale. Un giovane è stato scippato sempre a De Ferrari mentre un altro e’ stato colpito al volto con un calcio. Tanti gli interventi del 118 per gente ubriaca.

Un 19enne accoltellato nel Casertano

Un ragazzo di 19 anni è stata ferito da un’arma da taglio all’addome durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale italiana agli Europei. E’ accaduto a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, nell’area dell’Anfiteatro. Il giovane è stato trovato accasciato a terra sanguinante, ed è stato trasportato immediatamente all’ospedale. Si indaga per ricostruire quanto accaduto. (tg.com)