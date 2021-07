Comazzi: problema non è tifo ma incapacità giunta Sala (con Video)

“Siamo tutti felici per la vittoria agli Europei ma la gestione della giunta Sala è stata disastrosa. Mentre a Roma il trasporto pubblico di superficie è stato sospeso dalle 21 e ripristinato in tarda serata, a Milano mi arrivano video e segnalazioni che mostrano una situazione di altissimo rischio” afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Ieri sera – prosegue l’azzurro – un gruppo di esagitati (che per fortuna non rappresenta la maggioranza dei tifosi) ha preso d’assalto le vetture della linea 10 Atm, zona Navigli – Darsena, bloccando le corse per due ore. Gli operatori hanno dovuto togliere la corrente elettrica per evitare che ci scappasse il morto, considerato che molte persone sono salite sul tettuccio del tram sfiorando i fili della corrente. I conducenti hanno denunciato pubblicamente la pericolosità dell’episodio, che li ha costretti a lavorare fino a tarda notte in una situazione di forte disagio. Il problema – continua Comazzi -, non sono i tifosi ma il Comune, totalmente incapace di gestire la sicurezza e l’ordine pubblico in città. Del resto – conclude – secondo il sindaco Sala questi sono temi di quindici anni fa…’”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845