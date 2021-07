Arpa: sono in arrivo temporali e temperature in calo

In Lombardia, il caldo lascerà presto il posto a temperature più miti, almeno fino a mercoledì 14 luglio. Secondo Arpa Lombardia dalle prime ore del mattino di domani, infatti, anche a nostra regione sarà attraversata dalla profonda struttura depressionaria in arrivo dalla Francia sul Nord Italia, che porterà aria più fredda e instabile in quota. Secondo le previsioni del Servizio meteorologico di Arpa le precipitazioni saranno diffuse e interesseranno dapprima la parte più occidentale della regione, tra alta pianura e settori alpini e prealpini, per poi estendersi dalla mattinata anche su tutta la fascia alpina, prealpina e di pianura. La fase più intensa è attesa tra le ore 10 e le 20 con precipitazioni a carattere temporalesco, raffiche di vento attorno ai 12-15 m/s e alta probabilità di fenomeni severi e diffusi, tranne che sulla bassa pianura centro occidentale e l’Appennino, meno interessata dall’evento. Progressiva attenuazione dalla serata in particolare sui settori di pianura. Fino a mercoledì permangono condizioni instabili, ma le precipitazioni saranno di minore intensità.

