Economia lombarda, Fontana: numeri buoni, il futuro sarà migliore del passato

Sul futuro dell’economia lombarda “non sono per niente pessimista, anzi dai tanti incontri che ho avuto con le associazioni di categoria territoriale l’impressione è che le cose stiano andando abbastanza bene”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervistato da 7 Gold. “C’è volontà di ripartenza – ha detto Fontana – i numeri sono migliori di quanto ci si aspettasse ma soprattutto c’è ottimismo tra gli imprenditori per un futuro che io ritengo sarà migliore del passato”. Fontana ha quindi ricordato che la Regione Lombardia sta investendo risorse “per la formazione continua” dei lavoratori, in modo da agevolare le assunzioni. “Ci sono tanti programmi – ha ricordato – che abbiamo già predisposto”.

