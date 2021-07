Moratti: oggi arriveremo a 10 milioni di dosi somministrate in Lombardia

“Oggi arriveremo a quota 10 milioni di somministrazioni. Con la prima dose abbiamo raggiunto il 72% della popolazione e il 76% della popolazione vaccinabile. Siamo soddisfatti, è un ottimo traguardo ma non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare ad accelerare in modo tale da poter completare, il prima possibile, il nostro percorso. Ovviamente e compatibilmente con l’arrivo di forniture di vaccini”.

Lo dichiara la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti in merito all’andamento della campagna vaccinale contro il Covid. Ribadisce Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando il dato sulle vaccinazioni somministrate in Lombardia. “Entro oggi la Lombardia avrà raggiunto 10 milioni di vaccini somministrati. Dopo la tempesta che abbiamo attraversato da febbraio 2020 a oggi, questo traguardo ha un significato particolare. Grazie a Letizia Moratti e a Regione Lombardia, che anche nei momenti più difficili non hanno mai abbassato la guardia, lavorando giorno e notte per tutelare la salute dei lombardi. Il nostro impegno continua più di prima per contenere i contagi e contrastare la diffusione delle varianti”.