Grandine, auto distrutte: la violenza del temporale che ieri ha colpito Milano (video)

Paura ieri a Milano per l’improvviso arrivo del maltempo e per un fortissima grandinata che ha causato pesantissimi danni.

Un grosso nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sulla città e nell’hinterland con forte vento, grandine e piogge torrenziali come previsto dai meteorologi. Il maltempo ha creato disagi e allagamenti in tutta la città. Numerosi gli alberi pericolanti e le piante cadute, in particolare nella zona sud della città.

La protezione civile regionale aveva diramato un’allerta meteo, inizialmente di codice giallo, per forti temporali. Nel pomeriggio tuttavia il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo, in questo caso arancione (rischio moderato) sempre per rischio temporali forti. L’allerta gialla è restata gialla per rischio idraulico sul nodo idraulico di Milano

Nella zona di Rozzano, in particolare, la grandine ha distrutto auto e arrecato danni agli alberi con molti rami caduti in strada.

Al centro commerciale Fiordaliso proprio a Rozzano, la grandine ha addirittura sfondato il tetto con grande spavento per i clienti che erano all’interno. Distrutte anche moltissime vetture parcheggiate sui piazzali della struttura.