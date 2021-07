Già attiva la squadra di FI Milano: incontro col candidato sindaco e presentazione di programma e candidati

Già attiva la squadra di FI Milano che corre per le amministrative: incontrato il candidato sindaco, presentati i candidati e illustrato il programma con un calendario che prevede il lavoro incessante di luglio, agosto e settembre.

Giovedì la notizia della candidatura del primo cittadino di centrodestra per Milano e venerdì già il primo meeting per il via alla corsa per la campagna elettorale della Forza Italia ambrosiana.

Il commissario cittadino Cristina Rossello ha presentato al candidato sindaco il gruppo di Forza Italia di Milano e il corposo programma urbano pensato e predisposto nell’ultimo semestre di intenso lavoro con il Presidente Silvio Berlusconi, pubblicato alle Stelline due settimane fa.

In collegamento l’Assemblea del Gruppo dei Parlamentari di Forza Italia da Roma con Tajani, Occhiuto e Valentini.

Apertura dei lavori del VicePresidente della Camera Mandelli.

Presentazione del candidato, il noto pediatra Luca Bernardo, da parte del Ministro Maria Stella Gelmini.

Per i Regionali Gianluca Comazzi e Melania Rizzoli con il coordinatore Massimiliano Salini, per le sinergie Regione e Comune. Col programma sintetizzato da Fabrizio de Pasquale, coordinatore dei Consiglieri Comunali, appuntamento per due ulteriori incontri a breve per il 12 e il 19 luglio.