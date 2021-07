Sicurezza treni, Salini (FI-Ppe): accelerare su estensione sistema Ertms a tutta l’UE

“Italia sarebbe ideale come hub strategico per nuova Agenzia europea”

«Serve un’agenzia europea che acceleri la realizzazione e assicuri il pieno funzionamento del nuovo sistema di segnalamento del traffico ferroviario Ertms (European Rail Traffic Management System), un sistema indispensabile per garantire sicurezza, interoperabilità tra Paesi membri, velocizzazione e aumento di capacità delle reti ferroviarie per merci e passeggeri in tutta l’unione. L’Italia, in quanto hub strategico per posizione geografica, know-how, importanza industriale e rilevanza degli investimenti previsti sull’Ertms nel Recovery plan, sarebbe la sede ideale di questo nuovo organo Ue». E’ quanto propone l’europarlamentare (Fi-Ppe) Massimiliano Salini, intervenuto oggi in plenaria sullo stato di avanzamento del sistema Ertms, oggetto del progetto pilota presentato dallo stesso deputato e già approvato dal Parlamento Ue nella precedente legislatura.

«Estendere al più presto il sistema Ertms a tutta l’Ue e integrarne le funzioni con le reti Ten-t è essenziale per consentire al settore ferroviario di raggiungere gli obiettivi ambiziosi del Green deal – spiega Salini – La Commissione aveva già previsto un coordinatore ad hoc. L’implementazione dell’Ertms è però ancora lenta e irregolare, e un’apposita agenzia europea imprimerebbe una svolta al processo. La sperimentazione dell’Ertms è partita proprio sulla tratta Genova-Rotterdam, collocata nel corridoio strategico Reno-Alpi, e da tempo il sistema è in uso efficacemente sull’alta velocità italiana: il nostro Paese è nelle condizioni ideali per candidarsi a guidare con successo questa nuova autorità europea»

Massimiliano Salini