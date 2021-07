Sole 24 ore: Sala fra gli ultimi sindaci per gradimento

Il Sole 24 ore ha pubblicato ieri il suo tradizionale sondaggio sul gradimento dei Sindaci delle Città italiane.

Beppe Sala è precipitato al 81 posto. Lo scarsissimo risultato di Sala in questa graduatoria attesta che i milanesi non credono più alle promesse e al marketing sfrenato di Beppe Sala. E così, nonostante una macchina della propaganda degna dell’Istituto Luce, Sala viaggia in zona retrocessione. il fatto che il 51% dei milanesi sia scontento, e’ una ulteriore conferma che il centro destra è in vantaggio prima di aver presentato il suo candidato.