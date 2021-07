Non c’è l’abbiamo coi Vigili che fanno il loro dovere correndo verso una emergenza. Ma ancora una volta si dimostra che in via Saint Bon mezzi Atm e mezzi di soccorso rimangono intrappolati nel traffico congestionato.

E’ il risultato di una ciclabile non necessaria, non ben progettata, non richiesta dal quartiere, sospesa sull’altro lato per l’emergenza Covid e che solo l’Assessore Granelli si ostina a non cancellare.