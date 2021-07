Superare un momento difficile con il Credito Solidale 2.0 della Fondazione Welfare Ambrosiano

L’iniziativa consente di accedere a un prestito fino a 10.000 € a costo zero per far fronte alle spese primarie: affitto, spese condominiali, spese sanitarie, rate dell’asilo nido, mensa scolastica dei figli. La restituzione del prestito ha inizio 12 mesi dopo l’erogazione, con rate sostenibili e dilazionabili fino a 5 anni. Per maggiori informazioni su come si presenta domanda clicca sul link

Fondazione Welfare, previa valutazione di ogni singolo caso,

garantisce presso banche convenzionate l’accesso al credito dei richiedenti per rendere possibile l’erogazione di un prestito agevolato fino a un importo massimo di 10.000€;

accompagna i richiedenti nella soluzione delle proprie difficoltà economiche.

A chi è rivolto

Lavoratori o residenti nella Città Metropolitana di Milano in situazione di temporanea difficoltà economica.

Con quale obiettivo

Far fronte ai bisogni primari delle persone e delle famiglie: sanità, istruzione, affitto…

Come fare richiesta

È possibile inviare un’email a microcredito@fwamilano.org oppure telefonare al 02/87178183 o 02/87178060 oppure rivolgersi direttamente agli sportelli della rete FWA