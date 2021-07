Coronavirus: 131 i nuovi casi in Lombardia, per un rapporto dello 0,5%. 1 nuovo decesso

Sono 131 i nuovi positivi riscontrati ieri in Lombardia su 25.866 tamponi eseguiti, per una percentuale quindi dello 0,5%, in salita rispetto allo 0,3% di sabato.

Sono in diminuzione i ricoveri: 44 in terapia intensiva (-1) e 195 negli altri reparti (-13). Si è registrato un solo decesso.

Da inizio epidemia i morti in totale sono stati 33.786.