Arte, musica e design, parte nuovo Arcimboldi con nuova gestione

Aperto dalla mattina a notte fonda, non solo per gli spettacoli serali, ma per concerti la mattina, danza, mostre, design, due ristoranti, con una programmazione sempre più poliedrica e internazionale che porterà per la prima volta in Italia personaggi come John Cleese e Jimmy Carr. Gli Arcimboldi di Milano, uno dei teatri più grandi di Europa, riapre al pubblico in una versione completamente rinnovata sotto la direzione di Show Bees, di Marzia Ginocchio e Gianmarco Longoni, che subentrò nella gestione proprio il primo marzo del 2020 alla vigilia dello scoppio della pandemia e quindi del lockdown. “L’inizio di un lungo vuoto motivo – ha detto oggi nella conferenza stampa di presentazione del nuovo Tam (Teatro Arcimboldi Milano) Marzia Ginocchio – Non c’è stato giorno in questi 15 mesi che non lo abbiamo trascorso pensando, progettando questo nuovo teatro”. La programmazione completa potrà essere presentata solo a settembre ma qualche anticipazione è già stata data. Ad ottobre il musical Ghost, seguito da Rocky Horror Show. Arriverà il Corpo di Ballo della Scala. Nel giugno 2022 per la prima volta sul palco in Italia John Cleese, nel tour di addio alle scene del comico inglese, leggendario membro dei Monty Python e creatore della serie cult inglese Fawlty Towers. Il mese successivo sul palcoscenico Jimmy Carr, uno dei personaggi televisivi più noti in Europa, con il suo ‘Terribly funny’. Arcimboldi diventerà la casa o aprirà la porta a tante altre realtà culturali, come il Teatro Felice di Genova , l’Accademia Ucraina di Ballo o l’Orchestra Filarmonica Italiana (e i suoi Aperitivi musicali) che allestirà un repertorio dedicato Franco Battiato. “Un teatro sempre più al centro dell’area urbana di Milano ma soprattutto sempre più a forte connotazione internazionale”, ha detto Filippo del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano, propiretario del Teatro, costruito anche per ospitare gli spettacoli della Scala dal 2002 al 2004, negli anni della ristrutturazione (ANSA).



Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845