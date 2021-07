⚽️ Sono aperte le iscrizioni al Programma Volontari UEFA Nations League Finals 2021

Alla seconda edizione dopo Porto nel 2019, quest’anno la Final Four si giocherà dal 6 al 10 ottobre 2021 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano e allo Juventus Stadium di Torino

Diventa ambasciatore per le Finali UEFA Nations League 2021 e vivi lo spirito di una nuova competizione!

Stiamo cercando Volontari a Milano e a Torino per contribuire all’organizzazione delle quattro partite che decreteranno la squadra vincitrice del torneo.

I Volontari potranno scoprire, guidati da professionisti del settore sportivo, il dietro le quinte di un evento UEFA e saranno allo stesso tempo il volto della competizione, negli Stadi e nei siti ufficiali.

Il Programma Volontari nasce per far vivere un’esperienza unica ed indimenticabile e per avvicinare al mondo del calcio e del Volontariato sportivo tutti i partecipanti.

Buona fortuna per la tua candidatura!

Team Volontari UEFA Nations League Finals 2021

Il programma delle Final Four

6 ottobre 2021 – ore 20:45 > Italia-Spagna (stadio Giuseppe Meazza di Milano)

7 ottobre 2021 – ore 20:45 > Belgio-Francia (Juventus Stadium di Torino)

Finali

10 ottobre 2021 – ore 15:00 (Juventus Stadium’ di Torino) > Finale 3/4° posto

10 ottobre 2021 – ore 20:45 (stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano) > Finale 1/2° posto

Diventa Volontario. Iscriviti Ora!