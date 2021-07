“Un Tuffo Lungo 20 Anni” 2 Parte (con Video)

Il centro natatorio di Cesano Boscone (MI) costato alla collettività oltre 1.6mln € è da oltre 20 anni in attesa di tornare a nuova vita. In quest’area (circa un ettaro) in via Cascina Nuova i segnali tipici del degrado e dell’abbandono sono evidenti già dall’esterno (scritte vergate sui muri, recinzioni abbattute, spazzatura e piccola refurtiva).

Superando la recinzione e introducendosi all’interno dell’edificio si scoprono gravi pericolosità, mancanza di parapetti e di protezioni (caduta nel vuoto) fuochi vivi accesi all’interno con bombole del gas e liquidi infiammabili, il tutto in un costruito seriamente danneggiato.

Possiamo poi constatare, sia per averli visti che per quanto lasciato in loco (dai giochi da tavolo alle bevande al takeaway di MC Donald’), che questo spazio è utilizzato sia come rifugio di emergenza sia come punto di incontro” per varie comitive di molte nazionalità. Singolare ed inquietante poi che i presenti esplodessero colpi con una pistola scacciacani -magari innocua – all’interno,” la provavano ” …

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi, BodyCam Frank Diamond

www.cityreport.it