Milano, domenica 4 Luglio: tutti i gazebo della Lega per raccolta firme referendum sulla Giustizia

L’iniziativa di raccolta firme per il referendum, già iniziata nelle giornata di venerdì e continuata il sabato, prosegue oggi, domenica 4 Luglio, in diversi Municipi di Milano, dove i cittadini potranno firmare ai gazebo della Lega per i referendum su riforma del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare e, infine, sull’abolizione del decreto Severino.

“E’ un’iniziativa molto importante che la Lega ha voluto fortemente per portare finalmente alla riforma della giustizia tanto attesa nel nostro paese. Ci aspettiamo grande partecipazione da parte dei milanesi per quella che sarà, a tutti gli effetti, una grande battaglia di democrazia e di libertà” ha spiegato il Commissario Provinciale della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini

Ad ogni gazebo saranno presenti i consiglieri di Municipio e i rappresentanti istituzionali della Lega, che saranno a disposizione dei cittadini.

Di seguito le postazioni dei gazebo con i relativi orari:

· Via Pellegrino Rossi / MM Affori Centro (09.00-12.00); · Piazza Wagner / Via Marghera (ore 10.00-13.00); · Via Vittorini / Via Monteoliveto (ore 10.00-13.00); · Via Albinoni / Via Chopin (ore 15.00-18.00); · Via Grosotto / Via Traiano (ore 15.00-18.00); · Viale Gorizia / Alzaia Naviglio Pavese (ore 15.00-19.00).