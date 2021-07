Martedì 6/7 teatro: Game Of Sforza – Estate Sforzesca a Milano

Nulla da invidiare a Il Trono di Spade: Oltheatre presenta Game Of Sforza per la rassegna #estatesforzesca. Martedì 6 luglio alle ore 20.45 l’attore Davide Verazzani racconterà intrighi di corte, storie e personalità di questa casata che fece grande Milano. Appuntamento a casa Sforza. Presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.

2 luglio 2021 – All’interno del suggestivo scenario del Castello Sforzesco di Milano torna anche quest’anno per la rassegna Estate Sforzesca il contributo di Oltheatre e dell’attore Davide Verazzani con lo spettacolo Game of Sforza, già applaudito dal pubblico nelle scorse stagioni. L’appuntamento è per martedì 6 luglio ore 20.45 presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco. Si narra la storia di una famiglia che a Milano prese il potere nel 1450 con un colpo di mano e lo perse per sempre cinquant’anni dopo. Una vicenda di intrighi, lussuria, sete di potere, tradimenti ma anche di amicizia, alleanze e genialità, come quella messa a servizio da Leonardo da Vinci. Sullo sfondo Milano, la sua storia e la sua incomparabile bellezza. Una storia antica e quanto mai moderna, raccontata in un brillante monologo teatrale da Davide Verazzani. E mentre aspettiamo l’ultimo libro della celebre saga fantasy. Non resteremo delusi dalle vicende di questo castello nostrano. Anche se mancano i draghi.

Game Of Sforza Con Davide Verazzani Produzione Oltheatre

Martedì 6 luglio 2021 – ore 20.45

Cortile delle Armi Castello Sforzesco Milano

Ingresso intero: 12 ? + prev.

Ingresso ridotto: 10 ? + prev.

Biglietti acquistabili solo online

<https://www.mailticket.it/manifestazione/WT30/GAME_OF_SFORZA>

Oltheatre è il gruppo artistico che gestisce dal 2017 lo storico teatro de Vittorio De Sica della città di peschiera Borromeo, nella provincia sud-est di Milano, diretto dalla regista Chiara Valli e dal light designer Alessandro Velletrani che offrono, a molte compagnie ospiti del teatro e a compagnie di realtà esterne, consulenza artistica, tecnica e organizzativa per la realizzazione degli eventi, oltre a ospitare una scuola per aspiranti attori e tecnici teatrali di tutte le età. La scelta artistica di Oltheatre predilige artisti giovani che possano vivere un processo creativo condiviso con l’anima della direzione artistica del teatro, specializzata in drammaturgia della luce. Nel corso degli anni Oltheatre ha ospitato diverse produzioni e attori famosi tra cui Flavio Oreglio, Germano Lanzoni, Alessandra Faiella, Kataklò di Giulia Staccioli, Luciana Savignano, Lino Patruno, le Sorelle Marinetti e ha definito il format “Fatti di storia” con l’attore Davide Verrazzani. Chi è Oltheatre? Alessandro Velletrani, con una vasta esperienza nell’ambito dei grandi eventi musicali e produzioni televisive (Jovanotti, Heineken Jammin Festival, Pavarotti & Friends, XFactor Italia 2016) ha contribuito a portare le nuove tecnologie all’interno dei Teatri italiani dove ha lavorato con artisti del calibro di Gigi Proietti, Christian De Sica, Enrico Brignano, Gino Landi e Pietro Garinei. Chiara Valli lavora in ambito teatrale da più di 20 anni, prima come danzatrice (Waterwall) poi come coreografa (Peter Pan, We Will Rock You, tour Sal Da Vinci 2012) e regista (La Divina Commedia, Siddharta, il Sogno di Colombo).