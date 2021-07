Giustizia, Fi: con i referendum vogliamo tutelare gli innocenti

Gli esponenti azzurri lanciano il referendum sulla giustizia a Palazzo Pirelli: negli ultimi trent’anni quasi 30mila persone incarcerate ingiustamente. Cittadini e magistrati meritano sistema più equilibrato

“I sei quesiti del referendum toccano tutti i principi che hanno sempre animato le battaglie storiche di Forza Italia in tema di giustizia. Questa iniziativa non è contro ma a favore della magistratura e dei tanti cittadini che meritano un sistema più equilibrato, rapido ed efficiente” affermano Gianluca Comazzi (capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale) e l’on. Alessandro Cattaneo (Responsabile nazionale dipartimenti di Forza Italia), intervenuti alla conferenza stampa tenutasi oggi a Palazzo Pirelli dedicata alla campagna referendaria in tema di giustizia. “Da sempre – proseguono gli azzurri – Forza Italia porta avanti un percorso all’insegna del garantismo, di una giustizia più equa e garanzie maggiori per tutti gli italiani. Ogni anno infatti – continuano i due forzisti – 1000 persone circa vengono incarcerate ingiustamente. Negli ultimi trent’anni quasi 30.000 persone hanno conosciuto la galera pur essendo innocenti e per risarcire gli oltre 700 casi di ingiusta detenzione verificatisi nel 2020 lo stato ha speso 37 milioni di euro. È anche per porre fine a questa barbarie – concludono – che oggi lottiamo con forza per una giustizia migliore e per tutte le persone oneste rimaste vittime di queste storture”.