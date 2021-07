Milano, Codacons: bottino da autovelox? Multe ogni 3 minuti, dati in Procura

Una multa ogni 3 minuti. E’ il bottino degli autovelox di Milano, secondo una rilevazione del Codacons che ha deciso di segnalare la questione al ministero dei Trasporti e alla Procura della Repubblica di Milano. “Dagli autovelox una multa ogni 3 minuti circa, per oltre 57mila elevate nell’arco di poco più di 4 mesi (di cui 17.428 solo al Cavalcavia del Ghisallo)”, scrive in una nota l’associazione a tutela dei consumatori. “Viene il sospetto che il numero così elevato di multe comminato non corrisponda al fatto che gli automobilisti milanesi siano così tanto indisciplinati rispetto a quelli delle altre città, ma che vi sia, a Milano, la volontà del Comune di prevedere limiti di velocità molto bassi in zona a scorrimento più veloce al fine di cogliere di sorpresa il guidatore costretto a pagare una sanzione spesso ingiusta”, ha sostenuto il presidente nazionale del Codacons, Marco Donzelli. Da parte del Codacons, ha sottolineato lo stesso Donzelli, non c’è la volontà di “giustificare coloro che violano le normative del Codice della Strada, anzi, guidare con la massima prudenza è assolutamente fondamentale per evitare incidenti, ma non è neanche corretto che i guidatori vengano puniti per comportamenti del tutto ordinari”, ha concluso.