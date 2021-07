Non basta teorizzare sul razzismo, ecco l’elenco dei fatti criminali commessi ieri, nella Milano di Sala

Dopo una giornata epica in cui ha sfoggiato una prudenza mai sentita, ma fatta propria perché suggerita da Repubblica, sul razzismo che è “cosa seria, serissima”, il Sindaco Sala ha postato il suo pensiero sui social. L’argomento nasce dopo la rissa avvenuta alcune notti fa davanti ad un McDonald’s in zona Navigli, dove sono intervenuti i carabinieri che poi sono stati accusati di razzismo da alcuni video diffusi in rete. Quelle chiacchiere per invitare all’equilibrio sono una presa di posizione che dovrebbe forse rendere nota la sua attenzione per i fatti di cronaca in una città dove “benvengano” i carabinieri, quando è necessario, ma se ogni intervento delle Forze dell’Ordine in presenza di extracomunitari può essere scambiato per razzismo, la legalità non esiste più. Parlare di razzismo, teorizzare anche dove è palese che non c’è, non può nascondere le azioni illegali che costantemente vengono operate e su cui Sala non prende posizione. Che ne dice del lungo elenco di criminalità operata quasi sempre da stranieri? Ad esempio, ieri, in tutta la città, questi sono stati i fatti (fonte mianews).

STAZIONE CENTRALE, SPACCA BOTTIGLIA E TENTA RAPINA A TRE SKATER: 16ENNE ARRESTATO

Ha spaccato una bottiglia di vetro e l’ha usata per minacciare tre skater, intenti a riprendere con una videocamera le loro evoluzioni, intimando la consegna dell’apparecchio. E’ accaduto lunedì nell’area antistante la Stazione Centrale. Le vittime sono riuscite ad allontanarsi facendosi scudo con i loro skateboard e, giunti nelle vicinanze della stazione, hanno richiamato l’attenzione di un squadra poliziotti in servizio antiborseggio che hanno bloccato il rapinatore. Si tratta di un 16enne algerino che è stato arrestato per tentata rapina aggravata.

STAZIONE CADORNA, RAPINA VIAGGIATORE E AGGREDISCE AGENTI: ARRESTATO 39ENNE

-Ha prima rapinato del borsello e del cappello, strappandogli la mascherina, un viaggiatore che aspettava il treno sulla pensilina, poi è salito su un convoglio e, una volta intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria richiamati dalla vittima, li ha aggrediti. E’ accaduto ieri nella stazione di Cadorna e il responsabile è un 39enne salvadoregno arrestato per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

SAN SIRO, PUSHER 48ENNE AI DOMICILIARI EVADE PER SPACCIARE

– Era ai domiciliari ma la polizia lo ha scoperto mentre spacciava droga. Gli agenti, durante un servizio di controllo, hanno notato l’uomo, un marocchino di 48 anni, fuori da un esercizio commerciale in Piazza Monte Falterona, zona San Siro. Lo hanno fermato e controllato, trovandogli addosso quattro grammi di hashish e 104 euro in contanti. Il 48enne è stato quindi arrestato per evasione e denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. #elf

PIAZZA TIRANA, 29ENNE FERITO AL VOLTO CON UNA BOTTIGLIA: RICOVERATO AL SAN PAOLO

– Sarebbe intervenuto per sedare un litigio scoppiato nella notte in piazza Tirana tra due connazionali e ha rimediato una profonda ferita al volto causata da una bottigliata. E’ quanto ha riferito alla Polizia intervenuta sul posto dopo la sua chiamata un 29enne marocchino irregolare con precedenti gravemente ferito al volto e in stato di ubriachezza. Il 29enne, ricoverato al San Paolo per la rottura del bulbo oculare, è al momento in prognosi riservata.

VIA PALMANOVA, FURTO IN APPARTAMENTO: RUBATI DUE ROLEX DA 30MILA EURO

– In un furto in abitazione in via Palmanova sono stati sottratti due orologi Rolex del valore complessivo di 30mila euro. Il proprietario dell’appartamento, un italiano di 54 anni, è rientrato ieri mattina e ha trovato la casa a soqquadro e ha subito chiamato la polizia

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, RUBA VALIGIA E SCAPPA: ARRESTATO 24ENNE

– Un algerino di 24 anni, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato per tentato furto aggravato ieri sera alle 21. Il ladro ha sottratto un borsone a una coppia che si era fermata a scaricare i bagagli dall’auto in piazza della Repubblica ed è scappato correndo. Due passanti hanno visto la donna inseguirlo e chiamare aiuto, e hanno fermato una pattuglia dei carabinieri che stava passando in quel momento. I militari sono riusciti ad arrestare il 24enne poco lontano, in via Fara, e a restituire la borsa ai proprietari