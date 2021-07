In uscita Regolamento monopattini in video, De Corato: a Milano 484 incidenti da giugno scorso, serve sicurezza

CNEL, Polizia stradale e Ministero dell’Istruzione hanno realizzato una campagna di sensibilizzazione rivolta ai ragazzi (ma va bene per i conducenti di qualunque età) sull’uso in sicurezza dei monopattini elettrici. La campagna è accompagnata da un video promozionale che sarà presto diffuso sui canali RAI ma che potete vedere in anteprima.

Una campagna di sensibilizzazione utilissima, perché, dichiara De Corato (FdI) “Ormai è un bollettino di guerra quasi quotidiano e per questo è indispensabile ed indifferibile un intervento legislativo del Governo che si occupi della sicurezza di questi mezzi a due ruote…. Il numeri degli incidenti che hanno coinvolto un monopattino a Milano, da giugno 2020, momento in cui è stata ufficialmente autorizzata la libera circolazione di questi mezzi, sono da brividi. Parliamo infatti di ben 484 sinistri, più di uno al giorno. La questione della sicurezza legata a questi mezzi, peraltro, non riguarda solo gli utilizzatori ma anche tanti sfortunati altri utenti della strada. Solo a titolo esemplificativo penso alla povera signora Rosanna, 88 anni, che nel marzo scorso ha perso la vita dopo essere stata investita da un monopattino condotto da un ragazzino. Per la sicurezza di tutti non possiamo permetterci di perdere altro tempo”.