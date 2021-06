A Palazzo Pirelli mostra per i primi 60 anni del grattacielo. Fontana “Simbolo del futuro”

E’ stata inaugurata a Milano la mostra ‘Storie del grattacielo’, ideata per celebrare i 60 anni di Palazzo Pirelli. L’esposizione racconta l’edificio disegnato da Gio Ponti, nato come headquarter della Pirelli e poi diventato sede e simbolo di Regione Lombardia. Con videoinstallazioni, testimonianze, fotografie, filmati provenienti dall’Archivio Storico Pirelli, la mostra vuole essere una celebrazione della modernità, della tecnologia e dell’industria lombarde, dell’istituzione della Regione e dell’avanguardia urbanistica della “città che sale”. La mostra potrà essere visitata dal 30 giugno fino al 30 novembre 2021, il lunedì e il mercoledì su prenotazione accedendo al sito ’60grattacielopirelli.org’ o contattando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale. “Palazzo Pirelli è “un simbolo che si rinnova e che guarda al futuro e ai grandi cambiamenti che vorremmo portare nell’organizzazione di Regione Lombardia. Simbolo dell’autonomia a cui noi guardiamo con grande speranza”. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, durante la presentazione della mostra ‘Storie del grattacielo’ inaugurata a Milano per celebrare i 60 anni di Palazzo Pirelli.

