Sarà la Unipol Tower o “Nido Verticale” la prossima star dello Skyline di Milano

In una Milano che continua ad evolversi e a cambiare, avevamo già accennato dei progetti per i nuovi grattacieli milanesi. Però, uno in particolare si merita qualche parola in più.

Sarà forse per il suo nome molto evocativo o magari per la sua impronta verso un futuro più sostenibile o ancora per il suo design elegante, ma sta di fatto che questo nuovo edificio non può passare inosservato.

# Milano è pronta ad accogliere un edificio dal design innovativo che si sposa perfettamente con l’ambiente circostante

Il suo nome richiama sicuramente il progetto architettonico di Stefano Boeri. Il suo design all’avanguardia gli permetterà di entrare di diritto nella classifica dei grattacieli europei più interessanti. La sua sostenibilità prometterà a Milano di conquistare riconoscimenti a livello internazionale.

Tutto questo sarà la Unipol Tower, o meglio il Nido Verticale, il progetto di prossima realizzazione alla cui guida c’è lo studio Mario Cucinella Architects.

I lavori, iniziati nel 2017, si dovrebbero concludere entro la fine del 2021 e il risultato incrementerà ulteriormente il valore architettonico di Milano.

Il progetto per il nuovo headquarter del Gruppo Unipol si colloca nel nucleo pulsante di Porta Nuova e, come la Unicredit Tower, sdoganerà il concetto di avere una torre come sede, ponendosi in modo incisivo nello skyline milanese.

Questo nuovo grattacielo comprenderà 23 piani fuori terra e 3 piani interrati, per una superficie totale di 31.000 mq e un’altezza complessiva di 125 metri. Ma sarà la sua forma, scelta dal progettista Mario Cucinella, a lasciare un segno indelebile nella città.

# Un ellittico grattacielo scenografico di vetro e legno Il grattacielo avrà una particolare struttura ellittica che gli permetterà di inserirsi armoniosamente nell’ambiente circostante. E la geometria a rete della sua facciata non sarà altro che una metafora del sistema che caratterizza le relazioni e la società contemporanea. Infatti, sarà realizzata con pilastri curvilinei in legno che, incontrandosi in un determinato punto, formeranno uno scenografico nido verticale. Inoltre, i materiali utilizzati per la costruzione saranno il vetro ed il legno e ciò esprimerà la possibilità di utilizzare materiali naturali anche per la realizzazione di questi enormi colossi architettonici. # L’esterno del grattacielo avrà una “doppia pelle”, isolante d’inverno e in grado di limitare il surriscaldamento d’estate La Unipol Tower sarà sicuramente un edificio eco-sostenibile ed innovativo che sfrutterà ogni opportunità di efficienza energetica. Infatti, la stessa società, molto sensibile alle tematiche ambientali, ha richiesto alti standard di sostenibilità per il progetto. Detto, fatto. L’involucro esterno dell’edificio sarà formato da una “doppia pelle” in grado di isolare l’ambiente dal freddo invernale e, allo stesso tempo, di limitare il surriscaldamento estivo. In più, grazie all’installazione di pannelli solari e all’integrazione di sistemi di raccolta dell’acqua piovana, il consumo di risorse è ridotto al minimo. Tutte queste caratteristiche potrebbero permettere al nuovo edificio milanese di ottenere una certificazione LEED Platinum. # Non solo uffici: la Unipol Tower avrà una forte vocazione urbana La torre avrà anche una forte vocazione urbana. Infatti, oltre agli uffici, i quali potranno accogliere circa 2.000 persone, ospiterà una sala congressi di oltre 220 posti e diversi giardini pensili interni. Ma non solo: verrà realizzato anche uno sky restaurant all’interno della serra-giardino panoramica dove verranno organizzati anche eventi pubblici e culturali. Insomma, sembrerebbe che il Nido Verticale abbia tutti gli elementi per diventare un landmark elegante e turisticamente attrattivo. ALESSIA LONATI – Milano Città Stato