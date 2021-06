Incendio improvviso a Milano: distrutto un appartamento, 90enne intossicata

Un incendio ha distrutto ieri un appartamento al primo piano in via Ascanio Sforza a Milano e ne ha reso inagibile un altro al secondo. A domare le fiamme, sulle cui cause sono in corso accertamenti i vigili del fuoco. È rimasta intossicata l’abitante dell’appartamento al primo piano, una donna di 90 anni che è stata portata in ospedale, ma non è grave.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845