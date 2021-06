Milano: furto e imbrattamento all’interno dell’Istituto Scolastico, sei minori sorpresi e denunciati dai Carabinieri

Nel corso della serata del 22 Giugno i Carabinieri della Stazione di Sedriano (MI) hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, sei minori sorpresi nella flagranza del reato di tentato furto aggravato e deturpamento e imbrattamento in danno dell’Istituto scolastico per l’infanzia “Aldo Moro” del Comune di Vittuone (MI). I militari, dopo aver ricevuto, nella mattinata del 21 giugno, la denuncia di furto ed imbrattamento da parte del personale dell’Istituto, hanno predisposto un mirato servizio di osservazione che ha portato all’identificazione dei minori, che si erano introdotti nuovamente nell’Istituto previa effrazione di un accesso secondario, con l’intento di impossessarsi di beni custoditi all’interno. I successivi accertamenti hanno permesso, inoltre, di acquisire importanti elementi a carico dei giovani circa il loro coinvolgimento nel furto e nell’attività di deturpamento dei locali della scuola perpetrati e denunciati il giorno precedente. I minori, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ha coordinato le attività, sono stati poi affidati alle rispettive famiglie.

