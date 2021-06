Milano, da Fondazione De Gasperis (Niguarda) borsa di studio per cardiologia

La Fondazione Angelo De Gasperis, che affianca il Dipartimento Cardiotoracovascolare dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda, promuove la diffusione della cultura medico scientifica dei giovani studenti di cardiologia con l’istituzione di una borsa di studio, destinata ad uno specializzando del reparto di cardiologia 2. Il progetto, dedicato alla memoria dell’illustre cardiologo e socio fondatore del De Gasperis Cardio Center, il professore Fausto Rovelli, prevede infatti la copertura di un contratto libero professionale per un anno di attività in favore di uno/una giovane specialista in cardiologia presso lo stesso De Gasperis Cardio Center. La borsa di studio è finanziata dal Rotary club Milano Nord. «L’Italia è il maggior paese al mondo per associazioni di volontariato e Milano è la capitale del volontariato in Italia» commenta il Presidente della Fondazione De Gasperis, Benito Benedini.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845