Da Forza Italia: Sala ha deluso le aspettative sulla sua capacità manageriale

Per guidare una città come Milano bisogna unire “visione e concretezza, guardare lontano senza omettere di occuparsi delle buche delle strade e delle panchine dei parchi: chi ha amministrato Milano in questi anni non ha saputo fare né l’una cosa né l’altra cosa. L’esperienza manageriale del sindaco Sala aveva suscitato molte speranze anche in chi non lo aveva votato, queste speranze sono andate deluse. Lo dico con grande amarezza, non solo come leader di Forza Italia ma come cittadino milanese”. Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi intervenendo con un messaggio telefonico all’avvio della campagna elettorale di Forza Italia alla Fondazione Stelline.

“In questi anni da parte di Sala c’è stata una persecuzione ideologica degli automobilisti come se fossero un nemico da abbattere, avendo seminato la città di piste ciclabili ed eliminando parcheggi. Questo finto ambientalismo non ha reso l’aria di Milano più pulita, anzi l’ha peggiorata, come è peggiorata la qualità di vita dei milanesi che devono spostarsi per andare a lavoro. Ed è peggiorata anche la vita delle mamme che devono portare i loro bambini a scuola. A tal proposito, voglio dirlo a chiare lettere: sono a fianco delle mamme di Milano che combattono per avere il doposcuola che il comune vuole tagliare, mamme che non hanno due o tre tate a disposizione, ma che semplicemente hanno bisogno di andare a lavorare e non sanno dove lasciare i figli”. Lo ha detto Licia Ronzulli, presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, intervenendo a ‘Milano ci siamo’ l’evento di lancio della campagna elettorale del partito.

Per il Ministro Gelmini, “Milano ha bisogno di un centrodestra che avanzi una proposta legata alla società civile, che candidi la competenza, unitamente a un grande amore per questa città. Sono certa che l’annuncio verrà fatto a brevissimo”, ha chiosato.