Caccia al tesoro al Museo Bagatti Valsecchi con il Silent Book. Attività per bambini e famiglie 26 – 27 giugno

Nel weekend del 26 e 27 giugno, il Museo Bagatti Valsecchi invita tutti i bambini e le loro famiglie a visitare il Museo con occhi nuovi. E come? Attraverso il Silent Book, un piccolo libro “senza parole” ideato e realizzato dal Museo grazie alla generosa sponsorizzazione della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte che supera le barriere linguistiche e culturali e racconta una storia per immagini. In quei due giorni sarà dato in omaggio ai bambini e ai ragazzi che potranno giocare a scoprire i dettagli e i colori degli ambienti e delle collezioni. Ispirato ai Wordless Book per i più piccoli, il Silent Book invita tutti i visitatori a interpretare le immagini di particolari e oggetti delle collezioni che lo compongono, a perdersi nelle stanze del Museo facendosi suggestionare da affascinanti particolari da cercare e individuare nelle varie sale: geometrie di soffitti e pavimenti, dettagli di sedie, cofanetti e strumenti musicali, frange in marmo, fiori in stoffa, decori in legno. Una vera caccia al tesoro, accessibile a qualunque livello culturale e linguistico, che i bambini possono fare insieme alle famiglie. Una sfida inclusiva e divertente che mette alla prova chiunque abbia voglia di giocare e che allo stesso tempo valorizza ciò che spesso passa inosservato, senza però far perdere il senso complessivo del percorso museale. Il Silent Book verrà dato in omaggio il 26 e 27 giugno ai bambini che arriveranno in Museo insieme alle loro famiglie. Per gli adulti il biglietto di ingresso è di 10 €, per i bambini fino ai 5 anni è gratuito e dai 6 anni in su ha un costo di 2 €.