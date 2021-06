Super blackout in Via Ripamonti. Fermi pure i tram. Sala rassegnato all’incuria

Situazioni da terzo mondo o da periodo di guerra. Invece siamo nella Milano di Beppe Sala, dove da 10 giorni si verificano interruzioni di energia. Da questa notte alle 3 manca la luce in alcune quartieri lungo la Via Ripamonti. Gravi disagi per le famiglie, disabili bloccati e gravissime conseguenze per il commercio. Addirittura si sono bloccati i tram lungo la via . Non è accettabile la rassegnazione con cui il Sindaco Sala accetta i disservizi di A2A. i blackout sono il frutto di mancati investimenti e incuria su una rete obsoleta, e Sala , in qualità di azionista di controllo , avrebbe dovuto chiedere che gli investimenti di A2A, si orientassero prima di tutto per garantire a Milano sicurezza di energia elettrica. Sala non controlla A2A che pensa solo a far utili e i milanesi rimangono vittime di blackout da terzo mondo

Capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale di Milano.