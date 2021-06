E arriva Letta che prefigura vittorie a Milano e in Lombardia. Comazzi “Stai sereno…non compri i cittadini con gli slogan”

Il “so tutto io” di nome Enrico Letta, pensa sia opportuno fare una passerella a Milano con i vertici del PD lombardo per dare trasparenza al suo pensiero, essere tranchant nei giudizi, suggerire comportamenti, sbrodolarsi con eleganza per ciò che ha fatto. Questioni d’opinioni, per dire che le mie sono assolutamente dissimili dalle sue.

L’incontro con Sala è la felicità “”Sono qui per il sindaco Sala, sono venuto soprattutto per manifestare tutto il nostro apprezzamento, sostegno, determinazione ad appoggiarlo con il massimo impegno. Credo che per tutto il centrosinistra e la coalizione, Milano rappresenti una delle prove più importanti. Siamo molto fiduciosi, il sindaco Sala ha fatto benissimo in questo mandato e siamo molto fiduciosi per il futuro. Siamo anche qui per ragionare sul futuro, di quale visione, quale impegno mettere per il futuro di Milano nel prossimo mandato” Nessun dubbio: elezioni prossime, già vinte, futuro nelle mani delle genialate del PD. Sconcertante la presunzione, unita poi al velato disprezzo per il centrodestra “…Guardo ogni giorno questo tema della discussione, il candidato di Milano sembra più una discussione su singole persone, manca la visione, l’idea della città che non si sa quale sarà. Noi abbiamo una visione molto forte basata su innovazione, sostenibilità, inclusione, l’impegno sia sul centro che sulle periferie. Tutto questo è nelle corde di Beppe Sala e ribadisco tutto il convinto impegno del Pd a favore e accanto a Sala”.

Ai cittadini la condivisione o il rifiuto del Modello Milano voluto da Sala. E la vittoria è talmente scontata che “Con un centrodestra sempre più diviso e in difficoltà a trovare candidati per le città prossime al voto, anche Regione Lombardia è diventata contendibile. Un’opportunità che il Partito Democratico può cogliere, iniziando per tempo la rincorsa. L’obiettivo è costruire fin da subito un’alternativa solida all’incapacità politica e amministrativa della giunta regionale”.

Risponde Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale “Curioso che il segretario Pd Enrico Letta faccia la sua passerella a Milano annunciando vittorie trionfali alle prossime amministrative e regionali. Parafrasando un ex premier verrebbe da dirgli ‘Enrico, stai sereno’: i milanesi e i lombardi sono persone concrete, non si fanno incantare dagli slogan. Durante la sua comparsata di oggi – prosegue l’azzurro – l’ex premier Letta ha espresso giudizi netti sul centrodestra locale e la squadra di governo di Regione Lombardia. Eppure non mi sembra si sia occupato del nostro territorio quando ci siamo trovati a fronteggiare da soli la più grande crisi economica e sanitaria degli ultimi decenni, mentre i suoi colleghi di partito tifavano per il tracollo della Regione. Dopo aver proposto di tassare di più le persone benestanti e aver rimesso al centro dell’agenda dem lo Ius Soli, ora Letta propone di conquistare la Lombardia con le ‘Agorà democratiche’, stanzette virtuali dove il Pd ‘proverà a immaginare il futuro’. Se queste sono le proposte della sinistra- conclude Comazzi – il centrodestra milanese e lombardo può dormire sonni tranquilli”.