Museo Poldi Pezzoli Iniziano le visite guidate ‘in notturna’

Giovedì 24 giugno partono le visite guidate in notturna al Museo Poldi Pezzoli, dedicate alla mostra La Forma del Tempo, che si concentrano sulla scoperta di sorprendenti oggetti barocchi, gli orologi notturni. Meraviglie create nella Roma di Bernini a metà Seicento. Niente lancette, niente rumore, questi prodigi della tecnologia recano sul fronte importanti dipinti di artisti quali il Baciccio, Francesco Trevisani, Ciro Ferri.

Dopo una prima spiegazione sul loro funzionamento, le luci in sala si abbassano e, come per magia, gli orologi si illuminano al loro interno, permettendo di leggere l’orario anche al buio. Si andrà alla scoperta dei notturni a proiezione che proiettano il quadrante orario sul muro di fronte

Per ciascun appuntamento sono previste due fasce orarie, con capienza massima di 8 partecipanti:

– dalle ore 18.20 alle ore 19.00

– dalle ore 19.10 alle ore 19.50Calendario degli appuntamenti in presenza:

– giovedì 24 giugno

– giovedì 8 luglio

– giovedì 5 agosto

– giovedì 23 settembre

Prenotazione obbligatoria a: info@museopoldipezzoli.org , entro il lunedì precedente. Costo visita: 30€ a persona. Modalità di pagamento: tramite il tasto “Dona ora” nella sezione “Sostieni il Museo” del sito web del Museo, entro il mercoledì precedente