Piazza della Repubblica: dormitorio a cielo aperto, Sala finge di non vedere

“Sono ormai giorni che i residenti della zona di Piazza della Repubblica mi segnalano che decine di immigrati dormono sulle collinette nei giardini dell’area. In effetti le immagini sono eloquenti: decine di sacchi a pelo accanto agli hotel della zona. Siamo in pieno centro e lo scenario di squallore, degrado e disagio sociale è inaccettabile. I residenti lo hanno segnalato anche al comando di Polizia Locale e al Comune. Purtroppo la giunta chiude gli occhi colpevolmente di fronte a questo spettacolo. Per loro questi bivacchi con decine di giacigli sono un segno di integrazione evidentemente. Chiediamo alla Polizia Locale di intervenire perchè le presenze stanno aumentando, suscitando insicurezza nei residenti. Tra la Stazione Centrale e Piazza della Repubblica ormai la situazione è veramente allarmante. Dove è finito il modello di accoglienza di Milano di cui il sindaco si vantava? Il degrado crescente è il marchio di fabbrica della giunta Sala che si disinteressa completamente anche di questi immigrati lasciati a bivaccare nelle strade della città” Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega.

