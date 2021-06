I Tram Atm scambiati per traslocatori. Milano fuori controllo

L’inciviltà e i mancati controlli sui mezzi pubblici hanno trasformato Milano in una città da terzo mondo. Qualcuno vuole trasformare un tram in un mezzo per i traslochi e tiene bloccato il tram , i passeggeri a bordo e i mezzi dietro. Il lassismo e l’assenza di polizia locale e forze dell’ordine sui mezzi pubblici determina forte evasione e spavaldi usi impropri. Davanti a questi atteggiamenti pensare che gli autisti, da soli, possano gestire la sicurezza del trasporto pubblico. Sala fai qualcosa per gli utenti di

https://youtu.be/UbJocwKY0qo