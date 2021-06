Euro 2020, dodicesima giornata

Buongiorno lettori, siamo alle ultime partite della fase a gironi. Ieri due incontri per il gruppo D:

Croazia–Scozia e Rep. Ceca–Inghilterra.

La prima ha offerto un discreto spettacolo nel primo tempo, con fasi alterne e piuttosto movimentate, in cui la Croazia è parsa tendente più alla protezione della propria porta che all’impostazione di manovre d’attacco incisive. Azioni che almeno inizialmente le

propone invece la Scozia, maggiormente dinamica in attacco e predisposta alla manovra rapida specie nei pressi dell’area. E’ comunque la Croazia, dopo una mezz’ora, a prendere più campo e costringere gli avversari a correre spesso a vuoto in virtù di una migliore qualità di palleggio e possesso palla. E alla prima occasione propizia infatti va in vantaggio, al 17′ stacco di Perisic sul secondo palo, Vlasic controlla all’altezza del dischetto e con il sinistro insacca! Scozia un po’ sorpresa, tenta la reazione ma il gol croato ha il suo peso da smaltire. E alla lunga lo smaltisce, grazie al pareggio nel finale di tempo: McGregor! Mischia in area della Croazia, Vida allontana male, il centrocampista controlla al limite e insacca con il destro, 1-1. Ripresa, nei primi minuti è la Croazia a rendersi ancora pericolosa con Gvardiol, che si allunga troppo la sfera e finisce per scontrarsi con il portiere scozzese Marshall. Soccorso per entrambi, ma nulla di grave. Al 59′ occasione Scozia con McGinn, ma appena un minuto più tardi torna in vantaggio la Croazia con uno straordinario gol del capitano croato Modric: esterno destro dal limite, di prima, e pallone sotto l’incrocio! Prova nuovamente a reagire la Scozia, ma le energie (anche mentali) sembrano ormai in riserva, la Croazia controlla senza particolare affanno e al 77′ addirittura chiude la partita: angolo di Modric, Perisic taglia sul primo palo e spizza: palo e gol, 3-1 e fine delle speranze scozzesi. Croazia agli ottavi con Inghilterra e Rep. Ceca.