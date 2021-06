Coronavirus: 20 i nuovi casi a Milano, 126 in Lombardia per un rapporto dello 0,4%.

Sono stati 35 i nuovi casi risultati positivi ieri nella provincia di Milano, di cui 20 a Milano città.

-I nuovi casi in Lombardia sono stati 126 a fronte di 27.289 tamponi per un rapporto dello 0,4%. Si è registrato un nuovo decesso.

Le persone in terapia intensiva sono 73 (- 4 ). Sono 389 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 2 in meno di lunedì. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 11.354.963 tamponi.

“Nelle ultime 24 ore si è registrato un solo decesso, che comunque rappresenta ancora una ferita per tutti noi. Ma stiamo davvero per rivedere finalmente la luce”: così su Facebook l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti commentando i dati di ieri. “Scende ancora il numero delle persone ricoverate in Terapia intensiva (73) e dei ricoverati (389). I nuovi contagi sono invece 126 in tutta la Regione. Raccomando ancora tanta prudenza, senso civico e rispetto per sé e per gli altri”, ha proseguito Moratti. “Grazie ai nostri medici, infermieri e a tutte le persone impegnate nella campagna vaccinale anti covid. Grazie alla collaborazione di tutti, ce la faremo”.