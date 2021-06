Politecnico, inizia il 24 giugno Polimifest: apre rassegna Neri Marcorè

Ritorna anche questa estate, per la sua sesta edizione, Polimifest, il palinsesto di incontri, spettacoli, cineforum organizzato dal Politecnico di Milano e aperto a tutti. A giugno si apriranno i giardini del Campus Leonardo e quest’anno, per la prima volta si aprirà alla cittadinanza anche il Centro Sportivo Giuriati, per l’occasione trasformato in arena all’aperto per la proiezione di film sui temi sportivi con la presentazione di docenti esperti. Gli eventi in presenza sono pensati nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Aprirà la rassegna Neri Marcorè con un concerto tributo ai grandi della canzone d’autore: Gaber, Dalla, De Gregori, Fossati, De Andrè, a seguire Alessandra Faiella con la sua raffinata e dissacrante ironia racconterà gli aspetti tragicomici della vita quotidiana in smartworking nell’era Covid. Due i film in programma nei Gardini di Leonardo:”L’incredibile storia dell’isola delle rose” con Elio Germano e “L’uomo nell’ombra” di Roman Polański. Due invece i film sportivi che saranno proiettati all’interno del campo Sportivo Giuriati Il campione con introduzione del regista Leonardo D’Agostini e Invictus con Matt Damon, Morgan Freeman e la regia di Clint Eastwood. Concluderà la rassegna il 15 settembre il Concerto Milano classica e contemporanea con un quartetto d’archi che spazierà da Mozart a Nanni Svampa, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber. Il programma completo si trova al link https://www.eventi.polimi.it/rassegna-evento/polimifest-2021-sesta-edizione/

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845