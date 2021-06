Piscina e Sardone (lega) – Via Meucci, “enorme edificio occupato da immigrati irregolari”

“Ho svolto un sopralluogo – segnala Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega – insieme al presidente del Municipio 2 Samuele Piscina e al consigliere municipale Alessio Ruggeri nell’enorme edificio abbandonato all’angolo tra Via Meucci e Via De Notaris, in zona Crescenzago. Lo stabile è abbandonato da anni ed è oggetto, da tempo, di occupazioni abusive. Ci sono immigrati di ogni etnia, tra cui molti nordafricani senza documenti. Il Comune di Milano si era impegnato a monitorare la situazione ma gli accessi non sono stati messi in sicurezza. Abbiamo incontrato persone che stanno qui da mesi e mesi dopo essere arrivate con i barconi. L’ossessione per le periferie del Sindaco è un miraggio, come mai non viene a vedere di persona i tanti palazzi occupati in città? Questo degrado è inaccettabile” “Ci sono giacigli su ogni piano dello stabile, compreso il tetto. Materassi e rifiuti ovunque in uno scenario di squallore infinito. E’ l’ennesimo buco nero di Milano – commenta Samuele Piscina, presidente del Municipio 2 – dove la legge non viene rispettata e il Comune resta come al solito spettatore passivo. La sinistra fa tanta propaganda sull’accoglienza ma poi lascia tantissimi clandestini nelle nostre periferie, tra bivacchi e occupazioni abusive. I cittadini chiedono attenzione da anni e hanno ricevuto solo promesse. Salvaguardare questa area dovrebbe essere una priorità, prima che succeda qualcosa di grave. Le periferie vanno tutelate, non lasciate alla mercé di balordi e immigrati”

Samuele Piscina

Vicecommissario Lega Milano

Presidente Municipio 2 Milano