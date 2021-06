Monumentale. Torna la rassegna “Museo a cielo aperto”

Dalle 10 alle 17 un palinsesto di appuntamenti tra spettacolo e visite guidate. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Domenica 27 giugno il Cimitero Monumentale torna a essere il palcoscenico della rassegna “Museo a Cielo Aperto” e ospita per l’intera giornata, dalle ore 10 alle 17, un ricco palinsesto di appuntamenti gratuiti con teatro, musica, cinema, passeggiate e visite guidate. La giornata sarà scandita da numerose visite guidate per soddisfare la curiosità dei visitatori che si avvicinano per la prima volta al Cimitero Monumentale o che vogliono scoprire di più delle sue bellezze artistiche e del suo patrimonio di memorie storiche. Il punto di ritrovo per tutti i percorsi è al gazebo presso il piazzale centrale del Cimitero. Con le “Passeggiate tematiche in compagnia di protagonisti della Milano di oggi” il pubblico sarà guidato da personaggi milanesi contemporanei alla scoperta del passato: alle 10:40 lo scrittore Andrea Kerbaker, partendo dal giro del Monumentale che conclude il suo recente “Milano in 10 passeggiate”, accompagnerà il pubblico per i viali del cimitero soffermandosi sulle Urne dei forti, ma anche su tombe di sconosciuti che lo hanno attratto per pura curiosità; alle 11:40 la giornalista e critica teatrale Claudia Cannella racconterà una tappa importante del teatro italiano attraverso le figure di Luigi Bellotti Bon e Paolo Grassi.

I Volontari del Servizio Civile guideranno, la mattina e il pomeriggio, diversi percorsi tematici alla scoperta del Monumentale: alle 10 e alle 15 Alba Chiara Usai guiderà il percorso “Il linguaggio del Monumentale”; alle 10:20 e alle 15:40 Sanjida Tonni porterà i visitatori alla scoperta del “Liberty – uno stile europeo a Milano”; alle 11 e alle 16:20 partirà il percorso “Adolfo Wildt – l’anima e la forma” a cura di Mirko Agliardi; alle 11:20 e alle 17 sarà la volta dei “Grandi editori – un’altra Milano da sfogliare” a cura di Cristian Andres Zoia. Alle 15:20, 16 e 16:40 sarà possibile seguire la Scuola di Restauro dell’Accademia di Belle Arti di Brera nella passeggiata al cantiere di restauro “Brera per Milano” dal titolo ‘Esperienze di didattica di restauro su manufatti lapidei e musivi’. Si entrerà dal cortile nel lato ovest del Cimitero per prendere parte al programma teatrale, al programma musicale e alle proiezioni. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 17, in sala conferenze sarà proiettato il documentario “Quadri dalla quarantena” realizzato dagli allievi della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, regia di Filippo Romanengo, che racconta l’esperienza del lockdown con gli occhi di quattro giovani studenti, dando forma a personaggi e rapporti che si muovono sullo sfondo “di ciò che abbiamo vissuto tutti”. Seguito da una selezione di cortometraggi di animazione e ripresa realizzati grazie ad un progetto di sperimentazione didattica e creativa svoltosi durante il lockdown. Lavori di Martina Zerpelloni, Chiara Pagliarin, Thea Ambrosini e Letizia Pallone.

Alle 11 andrà in scena un corto teatrale, scritto ad hoc e interpretato da diplomati della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Protagonista della breve pièce un personaggio celebre sepolto al Cimitero che, attraverso il rito del teatro, incontra i cittadini contemporanei: Walter Chiari. Ritira un premio alla carriera nella prima e unica edizione del Sarchiapone d’oro, il celebre attore comico, chiamato dall’aldilà apposta per l’occasione. Un premio ironico e inesistente proprio come l’animale inventato nella sua gag più famosa. L’attore, che già in vita ha vissuto tra paradiso e inferno, non perderà la possibilità di perdersi ancora, come solo lui può fare, nei meandri dei ringraziamenti pregni di storie e buffi aneddoti, fino a svelarci il segreto della nascita della risata, compreso solamente a cavallo tra la vita e la morte. Il Sarchiapone d’oro – l’eterna risata di Walter Chiari, è scritto da Luca Rodella, interpretato da Stefano Annoni con le musiche di Francesco Marchetti e viene proposto in occasione del 30° anniversario della morte di Walter Chiari. Alle 12:15 si terrà il concerto di musica classica “Intrecci a due Violini: Leclair, Reger, Bartok e Ligeti” a cura dei diplomati e allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado Martina Verna e Maurizio Ghezzi. Tutti gli eventi si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria entro venerdì 25 giugno. Info e modalità di prenotazione sul sito