Topi fuori controllo in pieno giorno in centro Milano

Via Nirone, Via Sant’Agnese e Giardini Calderini. In questo triangolo nel centro di Milano tra la Cattolica e Corso Magenta è in corso una vera invasione di topi, visibili già alla luce del sole, numerosissimi la notte.

Inutili le richieste dei residenti a Comune e Ats. Come è prassi oramai non rimane che pubblicare le immagini sui social e sperare che Sala e la sua inefficiente amministrazione abbiano un sussulto e facciano intervenire chi di dovere.

Con questo caldo il rischio di diffusione di malattie e infezioni con i topi fuori controllo è notevole. A giudicare dal numero di ratti che scorrazzano deve essere parecchio tempo che la zona non viene disinfestata.

Un altro banale quanto grave segnale che nella Milano di Sala, anche in pieno centro, il decoro e la pulizia sono un optional.

Per il Video clicca ⇒ QUI