Mun. 4 Pozzani (FI):”Dopo dieci anni di Giunte di Sinistra, spettacolo surreale: rivolta dei venditori abusivi di piazzale Cuoco”.

Rosa Pozzani (Forza Italia):” Dopo dieci anni di Giunte di Sinistra non potevamo che assistere a uno spettacolo surreale: la rivolta a suon di clacson dei venditori abusivi di piazzale Cuoco”.

Un’altra mattina di caos, illegalità e abusivismo per i residenti di piazzale Cuoco, viale Puglie e vie limitrofe. In quest’area, con l’amministrazione Sala, mancava solo la rivolta dei venditori abusivi. Questa mattina il quartiere è stato svegliato dallo strombazzare di decine di clacson di altrettanti furgoni che hanno invaso l’area del Mercato delle Pulci ex S. Donato, e percorso ripetutamente in lungo e in largo viale Puglie, piazzale Cuoco e piazzale Bologna quasi volessero festeggiare una vittoria. La finta ciclabile di viale Puglie poi è servita da parcheggio per gli stessi furgoni.

Ho scritto nuovamente al Sindaco, al vicesindaco che è anche assessore alla sicurezza con delega alla Polizia Locale.

Ma non finisce qui.

“Egregio sindaco Sala, gentile assessore Scavuzzo,

Vi scrivo perché sento il dovere civico di segnalarVi per l’ennesima volta quello che succede ormai da troppe Domeniche in vle Puglie, ple Cuoco e dintorni da quando i Mercatini dell’Usato sono chiusi per Covid.

Già dalle prime ore della Domenica mattina, decine e decine di venditori abusivi (un centinaio circa solo in ple Cuoco) hanno steso a terra, sul marciapiede di vle Puglie, all’interno dei giardinetti di ple Cuoco e dintorni, la loro “merce” che abusivamente vendono e altrettanto abusivamente viene comprata.

Il Covid ha “risolto” i Mercatini dell’Usato (purtroppo, con tutto il rispetto delle vittime che ha fatto e che ancora fa) obbligando a emettere l’ ordinanza di chiusura ma ora tocca a Lei assessore Scavuzzo e alla Polizia Locale risolvere questo crescente, preoccupante nuovo “mercato” abusivo all’aperto in tutta la zona, ai suoi uomini e donne della PL intervenire prima che questo fenomeno collaterale diventi disordine pubblico e serva intervenire per riportare tutto ad un Ordine Civico. Venditori assembrati senza mascherine, i residenti hanno paura a passare in mezzo e sono quindi abusati nei loro diritti. Dopo due giunte di sinistra, per un totale di 10 anni, la situazione anziché migliorare è peggiorata. Non siete riusciti a gestire i due mercati dell’Usato e anzi se ne è formato un terzo all ‘esterno, del tutto irregolare, per il quale non avete alcuna scusante. Lí tocca proprio a voi, amministrazione di Palazzo Marino, intervenire sull’abusivismo commerciale, a voi e a nessun altro. Ci vuole un sindaco che risolva questo annoso e ormai intollerabile problema, e Lei Sindaco che qui non si è mai visto, non pare essere il candidato all’altezza di questa situazione. La gente è stufa di non essere ascoltata, è stufa di essere presa in giro! Spero, come credo ascoltandola tutti i giorni sul territorio, che sia stufa anche di votarVi!

Con questo Vi saluto, attendo interventi insieme alla gente “stufa” di questo disordine e degrado, e Vi auguro una Domenica serena, quella che ai cittadini di questa parte di zona 4 non è consentito avere.

Distinti saluti”

Rosa Pozzani

Vicepresidente Consiglio di Municipio 4

