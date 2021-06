Quale FUTURO per il “buco nero” di Pagano?

Ecco 5 possibili trasformazioni

Da decenni questa brutta colata di asfalto adibito a parcheggio all’aperto stona all’interno di un quartiere signorile, con vie commerciali e giardini. Ecco come potrebbe essere ripensato.

# Un brutto parcheggio in una delle zone più signorili della città

L’area compresa tra via Giotto, via Pagano e via del Burchiello è da decenni adibita a parcheggio a pagamento, per auto e per bus turistici, oltre alla presenza di numerosi venditori e parcheggiatori abusivi. Un giorno alla settimana ospita il mercato del quartiere, mentre a Natale il tendone del Banco di Garabombo oltre ad altre sporadiche iniziative durante l’anno. Nel complesso è un piccolo pezzo di città dimenticata, un po’ terra di nessuno, che contrasta con la signorilità della zona, con vie commerciali e giardini e non lontano da due delle vie più belle di Milano, corso Vercelli e corso Magenta.

Il paradosso di questa colata di asfalto a servizio delle auto è che si trova sopra linea metropolitana M1, con le uscite delle fermata Pagano a pochi metri, e a un parcheggio interrato. Pensato per gli automobilisti che arrivavano in città, quando questa stazione della linea M1 era il capolinea a ovest, nessuna amministrazione ha mai pensato di sistemarlo o riconvertirlo in un luogo più gradevole nemmeno quando la linea è arrivata fino a Bisceglie e fino a Rho.

# Come si potrebbe trasformare. Le 5 proposte di cambiamento

Vediamo come potrebbe essere migliorato l’impatto di questo triangolo di asfalto, con alcuno contributi dal Gruppo Cantiere Urbanfile:

#1 Se si volesse mantenere ad ogni costo il parcheggio si potrebbe cogliere l’occasione per trasformarlo in una centrale per la produzione di energia solare, con le pensile a copertura delle auto ricoperte da pannelli come già fatto in altri grandi parcheggi. – Cit. Andrea R.

#2 Una soluzione di abbellimento meno costosa sarebbe l’inserimento di aiuole, alberi o arbusti, in base alla profondità resa possibile dal sottostante stazione, come intervallo tra ogni posto auto e garantire un raffrescamento della zona e un miglioramento della qualità dell’aria.

#3 Uso misto area parcheggio sopraelevato, mercato e parco pubblico: piantare alberi per fare più ombra e barriera. – Cit. Texal M.

#4 Un parco sopraelevato, che garantirebbe ombra alle auto parcheggiate a livello strada, da collegare con due rampe al vicino Parco Pallivicino. – Cit. Nicola M.

#5 La soluzione più drastica sarebbe quella di eliminare completamente i posti e realizzare un parco verde unito ai giardini accanto, con area giochi, uno skatepark, panchine e altre aree attrezzate per lo sport all’area aperta.

