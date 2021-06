Codacons si muove e chiede sequestro della ciclabile di corso Buenos Aires

Parlare della ciclabile di corso Buenos Aires può sembrare ripetitivo, ma il martellamento operato da quando è nata perché dannosa per i commercianti, per il traffico e origine di incidenti non ha persuaso né Sala, né Granelli.

Ora Codacons chiede il sequestro- “Ingorghi, traffico, incremento delle emissioni inquinanti, rallentamenti, ostacoli per i mezzi di soccorso, tratti estremamente pericolosi per i ciclisti e per coloro che transitano con i monopattini, insomma, moltissime sono le tematiche: per questo motivo chiediamo alla Procura della Repubblica di sequestrare il tratto di pista ciclabile al fine di impedire ulteriori gravissime conseguenze per i cittadini”. Lo dichiara il presidente del Codacons Marco Donzelli in merito alla pista ciclabile di corso Buenos Aires, anche alla luce dell’indagine di gradimento dei commercianti realizzata da Confcommercio. “Purtroppo a distanza di tempo non sembra che il Comune di Milano abbia intenzione di intervenire e di accogliere le istanze dell’Associazione, la quale agisce al solo scopo di veder tutelata la salute dei cittadini. Alcune di queste tematiche erano già state sottolineate dal Codacons, che infatti, aveva indirizzato alla Procura della Repubblica un dettagliato esposto al fine di indicare i principali rischi per la sicurezza dei cittadini rappresentati dalla pista ciclabile in questione”, conclude il presidente dell’associazione di consumatori.